Літо в Україні буде “скаженим”: синоптики, обіцяють торнадо та спеку

Еколог Богдан Красавцев каже, що влітку погода буде залежати від багатьох факторів, одним із яких є стан клімату. “Зараз ми всі можемо бачити шквальні вітри, зокрема, у Києві, та стрибки температури вниз-угору. Зміни клімату сьогоднішнього часу – це постійна непередбачуваність та різкі температурні коливання і до того ж різні стихійні явища, як-от торнадо”, – сказав Красавцев.

Смерчі, до слова, вже “стали візитівкою не тільки південних, а й центральних областей України”. Експерт додав, що ці явища ставатимуть дедалі виразнішими впродовж наступних років. Однак через воєнні дії в атмосферу викидається величезна кількість вуглецю, який прискорює незворотні кліматичні процеси. Ще один важливий фактор – це брак дощів і як наслідок – засуха. Богдан додає, що із року в рік Україна стикається з цією проблемою і ця криза посилюється й у всьому світі.

За словами експерта, червень буде, скоріш за все, відносно теплий, без надвисоких температур. Але дні з середини липня по серпень будуть найспекотнішими. “Вочевидь температура битиме нові максимальні рекорди. Разом із тим, я думаю, що сильні вітри нікуди не дінуться, а їхня інтенсивність буде тільки наростати, до чого ми всі звикнемо”, – додав експерт.

За прогнозом народного синоптика Володимира Деркача, цього року літня погода в Україні свідчитиме про процес глобального потепління.

Цього року літо в Україні буде з погодними сюрпризами. Зокрема, очікується різка зміна погоди, особливо у липні.

За його прогнозом, в червні на українців чекає переважно помірне тепло, в липні ймовірні сильні опади, а початок серпня обіцяє справжню літню погоду.

“Літо 2022 року збереже тенденцію глобального потепління, але, на мій погляд, цього року воно не набере більших обертів, а ніби зупиниться на цьому пікові, якого досягло раніше в минулі роки”, – зазначає Деркач.

Кліматологи припускають, що 2022 рік у погодному плані буде схожий на попередні: можливі погодні аномалії та температурні рекорди.

Почнеться літо 2022 року з теплої та вологої погоди, яка з середини липня зміниться на сильну посуху.

Червень

Спостерігатиметься часта зміна погоди зі спекотних та ясних днів на грозові, дощові та из зливами. У кінці місяця буде тепло, іноді навіть гаряче.

Липень

Він почнеться спадом спеки та короткочасними дощами. В середині місяця погода знову стане спекотною. Далі повернуться короткі дощі, а на початку третьої декади – спека.

Серпень

Місяць буде майже без опадів, спекотний, тому настане нищівна посуха. Можливі невеликі дощі в середині та в кінці місяця.

Загалом літо буде жарким з різкими перепадами температур та нерегулярними опадами.

Агентство Телевидения Новости