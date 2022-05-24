Як один харків’янин доглядав багатоповерхівку: історія з Північної Салтівки

Цю типову 9-поверхівку на Північній Салтівці не оминуло під час інтенсивного обстрiлу – в стінах чорнiють кілька слiдів від снарядів. Так сталося, що місцевий мешканець Максим залишився майже єдиним, хто звiдси не поїхав. Та ще у третьому під’їзді у підвалі досi переховується подружжя пенсіонерів, яким Максим як може допомагає.

Максим

Вот в соседней половине дома живут бабушка с дедушкой. Дед Витя. Тоже пережили эту страшную историю. До сих пор в подвале. Ну, когда свет выключали, когда вообще ничего не было – вот наша печка была. Готовили еду, топили дрова, а куда деваться.

Максим розрізняє вибухи за звуком – «на нас» чи «від нас» й може визначити «прильот» чи «відльот». Але після одного з бомбардувань чоловік цю здібність втратив на кілька днів.

Максим

Стояли возле подъезда курили и прилетела сюда ракета мимо. И свиста не было. Ниче не успели даже… Бах! И все. Ниче не слышно. Три дня ниче не слышал. В ушах звенело…

Багато хто з сусідів залишив Максиму ключі від своїх квартир, щоб житло хоч якось доглядали. А мешканці одного з під’їздів віддали йому своє авто, яке Максим врятував з-під обстрілів – забрав з того боку будинку, який і приймав на себе всі удари.

Максим

Спасибо им. Бедняга стояла именно под шквалами. Ниче, спасли, толкали. Решил сюда загнать пока. Не было стекла, разбило. Сюда попало – это я заклеил. Попало сюда, там вылетело, и с той стороны попало. Дырок пять есть в нем.

Один з ударів був найпотужнішим. Максим каже – здригнувся весь будинок. Тож в один з під’їздів в нього тепер доступу немає.

Максим

Дальше нет лестницы по 6 этаж. Вот она лестница и висит вверху. Слышали очень сильный грохот. И дом очень трусануло. С полок все попадало. И вот висит лестница на 4 этаже.

Нещодавно в будинок вже повернулися деякі мешканці. Спартанські умови їх не лякають.

Юлія Іванівна

Воды нет, газа нет. Свет был. Ходим для туалета воду носим, носим для питья. Гуманитарку я не знаю, где ее тут получают. Куда можно обратиться – не знаю. Че там страшно. Уже 75 лет – помрем, так помрем. Страшно если обворуют.

Вибухи в Харкові лунають значно рідше й комунальні служби намагаються відновити водо- та газопостачання. Проте в військовій адміністрації фіксують поновлення обстрiлiв міста останніми днями.





Агентство Телевидения Новости