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Дві пожежі, спричинені обстрілами, на Харковщині за добу. ДСНС

Дві пожежі, спричинені обстрілами, на Харковщині за добу. ДСНС

За добу з 24 по 25 травня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 19 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж — 11, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами — 2, пожежі, що сталися з інших причин — 9; крім того 4 рази рятувальники викликались для проведення аварійно-рятувальних робіт, 4 — для надання допомоги населенню та співробітникам поліції.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами трапились у Харківському (2) районі області.

Аварійно-рятувальні роботи проводились у зруйнованих будівлях Холодногірського, Київського та Слобідського районів міста Харкова.Силами піротехнічних підрозділів ДСНС знешкоджено 22 ворожих боєприпаси.

Агентство Телевидения Новости

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