Харків відновлює пригородне залізничне сполучення

Із Харкова починають ходити ще кілька електричок. Про це повідомили в “Укрзалізниці”.

З 25 травня курсуватимуть приміські потяги:

№6701 та №6705 Харків – Зміїв. Відправлення з Харкова о 4:05 та 17:17, прибуття до Зміїв о 5:38 та 18:58,№6702 та 6704 Зміїв – Харків. Відправлення зі Змієва о 6:00 та 19:14, прибуття до Харкова о 7:45 та 20:42 відповідно,№6173 та №6175 Рогозянка – Харків. Відправлення з Рогозянки о 6:10 та 19:25, прибуття до Харкова о 7:30 та 20:40,№6174 та №6176 Харків – Рогозянка. Відправлення з Харкова о 8:20 та 17:00, прибуття до Рогозянки о 10:25 та 19:05.

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