В Салтівському районі без вікон залишилися майже 2000 будинків

Працівники КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» щодня закривають пошкоджені обстрілами вікна, ремонтують дахи та виконують інші роботи з відновлення інфраструктури міста.

Як повідомили у Департаменті житлово-комунального господарства, від початку війни будівельники підприємства отримали майже 3 тисячі заявок на ремонт. За цей час вони закрили пошкоджені вікна у 370 будинках Немишлянського району, а також у 1927 – Салтівського району міста (з них 374 – медичні та освітні заклади). Також робітники відремонтували 117 покрівель у Київському, Немишлянському, Салтівському та Слобідському районах.

Окрім того, комунальники знесли 115 пошкоджених дерев, вивезли 33 куб. м подрібнених гілок, демонтували 60 елементів дитячих та 22 спортивних майданчиків, а також 129 елементів благоустрою, пошкоджених внаслідок обстрілу.

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