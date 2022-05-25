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Джоан Роулінг виклала у відкритий доступ «Гаррі Поттера» українською мовою

Джоан Роулінг виклала у відкритий доступ «Гаррі Поттера» українською мовою

Відома британська письменниця Джоан Роллінг виклала у відкритий доступ безкоштовні електронні книги про Гаррі Поттера, видані українською мовою видавництвом «А-ба-ба-га-ла-ма-га». Повідомлення про це сама авторка опублікувала у своєму Twitter.

Книги про Гаррі Поттера доступні на сайті Pottermore Publishing, де є всі сім частин. Українськомовна версія покищо доступна лише для трьох із них: «Гаррі Поттер і філософський камінь», «Гаррі Поттер і таємна кімната» та «Гаррі Поттер і в’язень Азкабану». Незабаром обіцяють відкрити доступ до ще чотирьох книг.

Повідомлення про це та подяку авторці Поттеріани у своєму YouTube-каналі розмістила команда «Телебачення Торонто». Сама ж Джоан Роллінг пізніше зробила репост цього повідомлення у Twitter, додавши хештег #SlavaUkraini.

Агентство Телевидения Новости

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