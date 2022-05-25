Півкілометра пробоїн. У водоканалі розповіли, скільки труб зруйнували рашисти

За попередніми даними, внаслідок артилерійських обстрілів та авіаударів у Харкові повністю зруйновані ділянки водоводів різних діаметрів загальною протяжністю 500 м.

Про це сьогодні, 25 травня, повідомив заступник генерального директора з експлуатації водопровідного господарства – директор Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» Владлен Волков, який підбив підсумки роботи КП за 90 днів війни.

Також, за його словами, серйозно пошкоджені об’єкти, які забезпечують водопостачання міста.

Владлен Волков зазначив, що з початку війни фахівці підприємства вживали всіх необхідних заходів для того, щоб харків’яни були з водою. Спільно з робітниками комплексу «Харківводовідведення» оперативно відновлювали пошкоджені трубопроводи та внутрішньобудинкові системи. Таким чином вдалося уникнути серйозних проблем із водозабезпеченням та водовідведенням.

Заступник генерального директора зазначив, що зараз підприємство планомірно повертається до звичайного ритму роботи. Визначено першочергові завдання на найближчий час. Робітники почали ремонтні роботи на водоводах у найбільш постраждалих районах міста – на Північній Салтівці, ХТЗ, мікрорайонах Жуковського та Горизонт, Олексіївському та Роганському житлових масивах.

«Вже відновили водопостачання у трьох мікрорайонах Північної Салтівки, а ще у двох мікрорайонах готуємося до подачі води до 70 багатоповерхових будинків найближчим часом. Також постійно контролюємо будинки приватного сектора, де потрібно своєчасно ремонтувати водорозбірні колонки. Звісно, ​​робота підприємства пов’язана з певними труднощами, але ми обов’язково впораємося», – підсумував Владлен Волков.

Агентство Телевидения Новости