Не допустити епідемії вуличної наркоманії. У Харкові вразливим категоріям надають допомогу під обстрілами

До війни у ​​Харкові та Харківській області налічувалося близько 15 000 наркозалежних, це за офіційними даними. За оцінками соціальних працівників, кількість залежних удесятеро більша. У регіоні, відповідно до європейських та міжнародних практик державними та приватними наркологічними центрами надавалися замісно-підтримуюча терапія, яка дозволяла наркозалежним відмовитися від вуличних наркотиків. Це веде до зниження злочинності у суспільстві, рівня захворюваності на СНІД, гепатитів.

Проблема в тому, що ЗПТ наркозалежні змушені отримувати під контролем лікарів протягом тривалого часу, іноді всього життя. Різке припинення терапії загрожує наркозалежною «ламкою», це небезпечно для життя, здоров’я та оточуючих – задля пошуку знеболювальних та наркотиків уразливі категорії іноді готові навіть на злочини та мародерство. Відновити ЗПТ програму для пацієнтів різних центрів стало соціальним завданням, за виконання якого взявся медцентр «Альтернатива».

Перша філія МЦ «Альтеранатива» відновила роботу вже на першому тижні війни, потім відкрилася ще одна. Наркологи надають допомогу не лише своїм пацієнтам, а й пацієнтам державної програми, а також консультують хворих, які опинилися у Харкові через війну та вперше звертаються до медиків, розповідає директор МЦ “Альтернатива” Денис Клименко:

Також медичний центр «Альтернатива» на безкоштовній основі проводить консультації наркологів та соціальних працівників, тестування на соціально небезпечні захворювання, таких як ВІЛ-інфекція, вірусні гепатити та туберкульоз, а також займається допомогою у вигляді замісної терапії (ЗПТ) з наданням соціально-психологічних. послуг для людей із залежністю.

Співпрацівники МЦ «Альтернатива» паралельно з наданням медичних послуг займаються гуманітарною та волонтерською допомогою для населення та нужденним у підтримці. Звернутися за нею можна через соціальні мережі медцентру.

Агентство Телевидения Новости