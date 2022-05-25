Пошкоджена залізниця та зруйнований будинок культури у Лозовій – прокуратура фіксує злочини агресора

З початку повномасштабного вторгнення рф на територію України окупанти регулярно обстрілювали Лозівську міську територіальну громаду Харківської області.

Зокрема, від обстрілів військовослужбовцями країни-агресора, здійснених 6 квітня цього року, у Лозовій пошкоджено об’єкти залізничної інфраструктури.

Крім того, 20 травня окупанти нанесли ракетний удар по Лозовій, в результаті чого пошкоджено будівлю міського палацу культури та близько десяти будівель, розташованих поруч з ним. За вказаними фактами порушення законів та звичаїв війни розпочато низку кримінальних проваджень за ч. 1 ст. 438 КК України.

Прокурори Лозівської окружної прокуратури Харківської області провели огляди місця подій, під час яких виявлено та вилучено речові докази воєнних злочинів РФ, щоб у подальшому кожен винний поніс невідворотне покарання.

Агентство Телевидения Новости