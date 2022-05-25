Окупанти не припиняють обстріли Тернової та Руських Тишків під Харковом

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 25 травня. 91 доба війни.

На Слобожанському напрямку окупанти здійснюють систематичний вогневий вплив високої інтенсивності по районах зосередження наших військ. Підрозділи агресора обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Краснопілля Сумської області, а також Тернова, Руські Тишки, Довгеньке та Нова Дмитрівка Харківської області.

Ворог намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів в районах міст Ізюм та Слов’янськ. Здійснив спроби штурмових та наступальних дій в районах Довгенького Харківської області та Богородичне Донецької області, успіху не мав, з втратами відійшов.

На Донецькому напрямку противник завдає артилерійських та авіаційних ударів в районах Лиману та Комишувахи Донецької області і Сєвєродонецьк та Новозванівка на Луганщині.

Противник продовжує зазнавати втрат особового складу та військової техніки. Регулярно надходить інформація щодо зосередження значної кількості поранених військовослужбовців збройних сил російської федерації в лікувальних закладах прикордонних з Україною населених пунктів.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости