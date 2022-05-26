На місці авіаудару в Новобаварському районі, внаслідок якого постраждали та загинули цивільні, працює прокуратура

1 березня цього року військові рф здійснили авіаудар по Новобаварському району Харкова. Російські снаряди впали у декількох метрах від житлового будинку. Внаслідок цього постраждало та загинуло близько 30 мирних мешканців, повідомляє прокуратура Харківської області.

24 та 25 травня прокурорами Новобаварської окружної прокуратури Харкова в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України), проведено огляд багатоквартирного будинку у вказаному районі.

За два дні прокурорами проведено 49 оглядів, допитано 55 потерпілих та 9 свідків.

Під час оглядів виявлено та вилучено частини від боєприпасів, які будуть направлені для проведення необхідних експертних досліджень задля покарання кожного причетного російського військового.

Агентство Телевидения Новости