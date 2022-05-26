За місяць в Чугуївському районі поліція виявила 25 п’яних водіїв

Щодня у посиленому режимі співробітники відділу групи реагування патрульної поліції Чугуївського районного управління поліції перевіряють дотримання правил дорожнього руху.

За словами начальника Чугуївського РУП Сергія Пономарьова, протягом місяця поліцейські підрозділу постійно патрулювали вулиці підпорядкованої території і виявляли порушників. За цей період виявлено 25 водіїв, які знаходилися за кермом у стані алкогольного сп’яніння.

На кермувальників поліція склала адміністративні протоколи за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.

Агентство Телевидения Новости