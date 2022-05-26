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Двоє російських військових, які обстрілювали Харківщину та потрапили в полон, визнали в суді провину

Двоє російських військових, які обстрілювали Харківщину та потрапили в полон, визнали в суді провину

Сьогодні, 26 травня, у Котелевському районному суді Полтавської області пройшли судові дебати у провадженні щодо двох російських військовослужбовців, які обстрілювали Харківщину. Їх обвинувачують у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Як повідомлялось раніше, своїми діями окупанти зруйнували об’єкти критичної інфраструктури та житлові будинки у смт Козача Лопань Харківського району та навчальний заклад Дергачівської міської ради. Обстріли військовослужбовці здійснювали з населеного пункту Малинівка Бєлгородської області рф, а після вторгнення відкривали вогонь вже з території України. При цьому окупанти достовірно знали, що обстрілюють цивільну інфраструктуру та мирне населення.

Підсудні повністю визнають свою провину.

Агентство Телевидения Новости

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