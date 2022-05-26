Карта мародерів. Окупанти відправили 58 тонн посилок від кордону з Україною.

За три місяці вторгнення російські військові відправили 58 тонн посилок з міст біля кордону з Україною. Лідером серед пунктів призначення стала Югра, де дислокується бригада, яка стояла в Бучі, Ірпені та Гостомелі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на “Медіазону”.

Повідомляється, що після публікації відео з російськими військовими, які відправляли посилки з технікою речами через відділення поштового оператора СДЕК в білоруському Мозирі, “Медіазона” розширила список міст для моніторингу. На основі цього була складена нова карта відправлень.

Фото: карта мародерів від “Медіазони” (zona.media)

Як пише “Медіазона”, СДЕК дозволяє клієнтам відстежувати відправлення за його номером і на сайті відображається докладний маршрут від пункту прийому до пункту видачі. Найбільший з виявлених вантажів важив 381 кг, він був відправлений з прикордонного Рильська до передмістя Єкатеринбурга.

Звідки йшли награбовані речі

“Медіазона” вивчила відправлення з 46 відділень, що найближчі до України в Білорусі, Росії та в окупованому Криму. В результаті підозрілі посилки знайшли в 13 пунктах СДЕК:

Армянськ і Джанкой (Крим)Покровське (Ростовська область)Богучар і Россш (Воронезька область)Валуйки (Бєлгородська область)Желєзногорськ і Рильськ (Курська область)Климово, Клинці, Новозибків і Унеча (Брянська область)Мозир (Білорусь)

Міста-“переможці”

На основі аналізу посилок, лідером серед “підозрілих” стала Юрга (Кемеровська область), куди пішло близько 5,8 тонни вантажів. У цьому місті знаходяться три великі військові частини, в тому числі й 74-та окрема гвардійська мотострілецька бригада, яка стояла в Бучі, Гостомелі та Ірпені при окупації Київської області.

Друге місце дісталося Чебаркулю (Челябінська область), за даними “Медіазони”, в Україні загинули 27 військових з цього міста. До столиці Тиви Кизил відправили більше 3,5 тонни підозрілих посилок.

Серед інших міст можна виділити Новосибірськ, Міас у Челябінській області, Улан-Уде, а також Рубцовськ, куди пішло 74 відправлення вагою близько 2 тонн.

Мародерять навіть свою армію

Вивчивши відео з камер спостереження, “Медіазона” з’ясувала, що 29 квітня до відділення СДЕК у Валуйках зайшов офіцер з важким ящиком. Як виявилося, в ньому був безпілотник, схожий на російський “Орлан”. Після оформлення вантажу ящик відтягнули вглиб офісу.

Виданню не вдалося відстежити отримання “Орлана” в пункті призначення. Крім відправки безпілотника, в цьому відділенні були помічені військові, які відправляли кросівки, шини, мікрофон, телевізор, ковбаси та консерви, гітару, намет і багато іншого.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський назвав російських військових варварами і мародерами, оскільки вони замість евакуації своїх поранених “виносили пральні машини”.

Агентство Телевидения Новости