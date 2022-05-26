ПЦУ закликає позбавити престолу московського патріарха Кирила

Православна Церкви України звернулася до Вселенського Патріарха з проханням «осудити духовні злочини» московського патріарха Кирила і позбавити його престолу.

Про це повідомив Предстоятель Православної церкви України Митрополит Епіфаній.

За його словами, глава російської православної церкви Кирило є одним із творців ідеології «русского міра», її пропагандистом і популяризатором.

«Сама ця ідеологія, на моє переконання, підпадає під осудження етнофілетизму як єресі Константинопольським Собором 1872-го року. Відповідно, Кирил Гундяєв як співтворець і пропагандист “русского міра” має підлягати осудженню, якщо не зречеться цієї єресі та не виявить плодів покаяння», — написав Епіфаній.

Московський патріархат в Україні

Раніше повідомлялося, що священники УПЦ Московського патріархату зібрали вже 430 підписів за міжнародний церковний трибунал над патріархом РПЦ Кирилом.

Після російського вторгнення очільник російської православної церкви патріарх Кирило фактично підтримав агресію росії, пізніше подарував командувачу росгвардії віктору золотову ікону та благословив російських військових на війну в Україні. У квітні Кирило виступив із промовою в храмі збройних сил рф, де розхвалював російських солдатів та поставив під сумнів незалежність України.

Церкву московського патріархату вже заборонили в Конотопі та Броварах. Таке ж обмеження розглянуть у Тернопільській області. А в Івано-Франківську просять президента й спікера Верховної Ради заборонити діяльність церкви московського патріархату по всій країні.

Агентство Телевидения Новости