В Ізюмі голодують люди, виїхати з міста неможливо – райадміністрація

В Ізюмі голодують люди, виїхати із міста неможливо. В окупації залишаються до 20 тисяч людей, на зайнятій російськими військами території Балаклійської громади – близько 25 тисяч, розповів в ефірі “Українського радіо Харків” голова Ізюмської райадміністрації Степан Масельський, передає SQ

За його словами, в Ізюмі залишаються люди різного віку, зокрема діти. Росіяни не узгоджують доставку гуманітарної допомоги.

“Населення голодує. Немає водопостачання та електроенергії”, – розповів Масельський.

Виїхати з Ізюма неможливо, також не пускають і до міста. Є обмежений рух між різними районами Ізюма.

“Немає продуктів харчування, їх не купиш. Якщо є – втридорога. Головне, що люди не мають пенсій і зарплат. Люди, які навіть отримують гроші на (банківську) картку, не можуть їх зняти або щось оплатити, бо немає електроенергії та терміналів”, – поділився голова Ізюмської райадміністрації.

Сільгоспроботи у громаді виробляються на 15-20% території. Гарячою точкою залишається Барвінкове, там – постійні обстріли.

Ситуація у Балаклії також складна. За інформацією Степана Масельського, окуповано дві третини населених пунктів громади. Продукти, ліки та засоби гігієни до Балаклії востаннє вдалося доставити 7 травня, тепер у місто не пускають.

Як зазначив голова райадміністрації, у громаді пошкоджено низку підприємств, знищено військові склади, сказав.

Під майже щоденними обстрілами знаходяться Петрівське, Завгороднє, Протопопівка, Гусарівка, Волобуївка. У Протопопопівці знищено всю інфраструктуру.

У Балаклійській громаді, за словами Масельського, немає жодної вцілілої школи. Проводити дистанційне навчання неможливо, оскільки немає Інтернету та зв’язку.

Агентство Телевидения Новости