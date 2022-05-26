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Кількість жертв обстрілу у Харкові зросла

Сьогодні ворог підступно обстріляв Харків. Під ударами опинилися Шевченківський та Київський райони, район Павлового Поле, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Загинули 7 мирних мешканців, 17 зазнали поранення, серед них 9-річна дитина.

Ворог знову підступно тероризує цивільне населення. Ще раз прошу усіх без нагальних потреб не перебувати на вулицях. Дослухатися до сигналів тривоги та перебувати під час таких сигналів в укриттях. Розслаблятися ще дуже зарано.

Наші збройні сили знають свою справу, женуть ворога. На півночі, північно-східному напрямку та на Ізюмському напрямку тривають запеклі бої. Ворог несе значних втрат.

Агентство Телевидения Новости

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