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Мер Харкова закликав містян у разі небезпеки рятуватися в метро

Мер Харкова закликав містян у разі небезпеки рятуватися в метро

«Сьогодні у Харкові голосно та небезпечно», прокоментував обстановку у Харкові мер міста Ігор Терехов.

«Я закликаю вас перебувати у безпечних місцях – підвалах, бомбосховищах та на станціях метрополітену. Ми не будемо зупиняти рух поїздів у метро, але виділимо спеціальні сектори, де ви зможете розміститися та перечекати бомбардування.

Нині найважливіше зберегти життя. Будьте обережні, бережіть себе», йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

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