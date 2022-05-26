Кілька маршрутів громадського транспорту у Харкові буде змінено

З завтрашнього дня, 27 травня, автобусні маршрути №11, 20, 24, 28, 33 та 249 курсуватимуть так:

№20: ст.м. «Наукова» – пр.Науки – вул. Отакара Яроша – вул.Балакірєва;

№11: Григорівський бір – вул. Дудинській – вул. Полтавський Шлях – ст.м. «Холодна Гора»;

№24: Медкомплекс (602-й мр-н) – пр. Ювілейний – ст.м. «Академіка Барабашова»;

№28: вул. Світла – вул. Героїв Праці – вул. Академіка Павлова – ст. м. «Академіка Барабашова»;

№33: ст. м. «Держпром» – пр. Науки – вул.23-го Серпня – вул. Дерев’янко – Харківське шосе – вул. Академіка Проскури – вул. Астрономічна;

№249: вул. Амосова (медкомплекс) – пр. Тракторобудівників – пр. Льва Ландау – пр. Героїв Харкова – ст. м. «Турбоатом».

Також маршрути руху змінять трамвай №1 та тролейбус №304. Вони курсуватимуть так:

трамвай №1: розворотне коло «Південний вокзал» – вул. Євгена Котляра – вул. Велика Панасівська – розворотне коло «Іванівка»;

тролейбус №304: Ст. Рогань – вул. Роганська – вул. 12 Квітня – пр. Олександрівський – пр. Гагаріна – вул. Університетська.

Агентство Телевидения Новости