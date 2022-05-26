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У мешканця деокупованого села на Харківщині поліція вилучила два реактивних протитанкових гранатомети

У мешканця деокупованого села на Харківщині поліція вилучила два реактивних протитанкових гранатомети

26 травня 2022 року у селищі Зернове під час обшуку у будинку 35-річного чоловіка було виявлено та вилучено два гранатомети РПГ-22. Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

Як уточнили в ГУНП Харківської області, зброю було знайдено на горищі літньої кухні: за висновками фахівців вибухотехнічної служби, вилучені предмети є реактивними протитанковими гранатометами РПГ-22, заряджені реактивними протитанковими снарядами та знаходяться у напівзведеному стані.

Цього ж дня у селищі Вільхівка в домоволодінні іншого 50-річного чоловіка правоохоронці виявили та вилучили автомат, 9 магазинів до нього та майже 500 набоїв.

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів (ч. 1 ст. 263 КК України).

Досудове розслідування проводять слідчі відділення №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники Управління карного розшуку ГУНП в Харківській області. Вилучені предмети направлені на експертне дослідження.

На даний час вирішується питання щодо повідомлення чоловікам про підозру у скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу.

Агентство Телевидения Новости

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