Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 21:49
Просмотров: 74

Серед загиблих внаслідок сьогоднішнього обстрілу Харкова – 5-місячна дитина

Серед загиблих внаслідок сьогоднішнього обстрілу Харкова – 5-місячна дитина

Російська армія продовжує вбивати українських дітей та винищувати українські сім’ї: сьогодні ворог розстріляв Харків. Попередньо, гатили із гаубиць. Про це повідомив голова Нацполіції України Ігор Клименко.

Коли почався обстріл, на вулиці гуляла молода сім’я: дружина та чоловік, у якого на руках було 5-тимісячне маля. Чоловік помер одразу, жінку в тяжкому стані госпіталізували. Згодом поліцейські Поліція Харківської області знайшли й тіло дитини. Малюка з рук батька вибуховою хвилею відкинуло вгору на дах під’їзду.

Внаслідок сьогоднішніх обстрілів загинуло 8 харків’ян. Ще 17 зазнали поранень.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 