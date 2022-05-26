Серед загиблих внаслідок сьогоднішнього обстрілу Харкова – 5-місячна дитина

Російська армія продовжує вбивати українських дітей та винищувати українські сім’ї: сьогодні ворог розстріляв Харків. Попередньо, гатили із гаубиць. Про це повідомив голова Нацполіції України Ігор Клименко.

Коли почався обстріл, на вулиці гуляла молода сім’я: дружина та чоловік, у якого на руках було 5-тимісячне маля. Чоловік помер одразу, жінку в тяжкому стані госпіталізували. Згодом поліцейські Поліція Харківської області знайшли й тіло дитини. Малюка з рук батька вибуховою хвилею відкинуло вгору на дах під’їзду.

Внаслідок сьогоднішніх обстрілів загинуло 8 харків’ян. Ще 17 зазнали поранень.

Агентство Телевидения Новости