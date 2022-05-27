У Харкові почастішали пожежі через обстріл

За добу з 26 по 27 травня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 33 оперативні виїзди, з яких: на ліквідацію пожеж — 23, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами — 14, пожеж, що сталися з інших причин — 9; крім того 1 раз рятувальники викликались для проведення аварійно-рятувальних робіт, 5 — для надання допомоги населенню та комунальникам, 4 — інші виїзди.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Шевченківському (4), Київському (3), Холодногірському (1) районах Харкова, а також у Харківському (2), Чугуївському (2), Богодухівському (1) та Ізюмському (1) районах області.

Постраждали приватні будинки, господарчі споруди, запаси грубих кормів, автомобілі, МАФ, гуртожиток тощо.Близько полудня ворог завдав обстрілів м. Дергачі. Там сталась пожежа на приватному подвір’ї. Горіла господарча будівля та надвірні споруди на площі 60 кв.м. На місці пожежі виявлено постраждалу жінку, 1951 року народження, котра отримала поранення від уламків ворожого снаряду. Її негайно госпіталізували. Пожежу загасили протягом 1,5 години. Крім того, були потрапляння снарядів ще за кількома адресами, ними ушкоджені будинки, проте на щастя пожеж там не трапилось. На одному з подвір’їв виявлено тіло загиблого 86-річного чоловіка.

З 15:00 розпочався обстріл житлового масиву в районі Павлового поля у Харкові. Рятувальники викликались на гасіння 4-х пожеж у даному районі. На щастя всі вони не набрали значних масштабів і були оперативно ліквідовані

.Вже вночі о 00:22 вогнеборці 48-ї ДРПЧ виїхали на пожежу в гуртожитку спеціалізованої школи-інтернату на території Люботинської громади. Внаслідок обстрілу та пожежі зруйновано частину триповерхової будівлі гуртожитку та пошкоджено 2 одиниці техніки, що стояла поруч. Площа горіння склала 150 кв.м. Аби загасити полум’я повністю, рятувальникам знадобилось 3 години. За попередніми даними жертв та постраждалих немає.

Аварійно-рятувальні роботи проводились у зруйнованому житловому будинку Київського району міста Харкова. Крім того, ще за трьома адресами у Київському, Слобідському та Холодногірському районах рятувальники надавали допомогу комунальним службам проводити розбирання завалів.Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби ліквідовано 8 ворожих боєприпасів.

Агентство Телевидения Новости