Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:24
Просмотров: 150

По Салтівській лінії метро повністю відновлено рух поїздів

По Салтівській лінії метро повністю відновлено рух поїздів

Станції «Академіка Павлова», «Студентська» та «Героїв Праці» Салтівської лінії метрополітену відсьогодні, 27 травня, відновили роботу з прийому та перевезення пасажирів.

У той же час станція «Держпром» Олексіївської лінії продовжує працювати лише у якості пересадочного вузла, тобто зайти на станцію і вийти з неї не можна, а можна тільки перейти на ст. м. «Університет» та навпаки.Як зазначили у метрополітені, громадяни також можуть використовувати станції у якості укриття. Харків’ян просять не нехтувати повідомленнями про повітряну тривогу та відразу прямувати до найближчого укриття.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 