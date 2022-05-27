По Салтівській лінії метро повністю відновлено рух поїздів

Станції «Академіка Павлова», «Студентська» та «Героїв Праці» Салтівської лінії метрополітену відсьогодні, 27 травня, відновили роботу з прийому та перевезення пасажирів.

У той же час станція «Держпром» Олексіївської лінії продовжує працювати лише у якості пересадочного вузла, тобто зайти на станцію і вийти з неї не можна, а можна тільки перейти на ст. м. «Університет» та навпаки.Як зазначили у метрополітені, громадяни також можуть використовувати станції у якості укриття. Харків’ян просять не нехтувати повідомленнями про повітряну тривогу та відразу прямувати до найближчого укриття.

Агентство Телевидения Новости