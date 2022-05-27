Путін не відмовляється від своїх планів, війна буде затягуватися – розвідка

Путін не хоче здавати свої позиції і відмовлятися від планів, тому війна в Україні може затягнутися до кінця поточного року.

Такий прогноз висловив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв’ю Крим.Реалії.

“Путін не відмовляється від своїх планів. Ця війна буде затягуватися. Наскільки буде затягнута активна фаза, це буде вересень місяць чи це буде жовтень, чи це буде до кінця року. Це залежить від нашого спротиву, від стану наших сил оборони і від тої допомоги яку нам надають”, – сказав Скібіцький.

За його словами, зараз у російських війскьових завдання у армії РФ – оточити українську армію на сході України і вийти на кордони Луганської і Донецької областей, проте їхнє керівництво коригує плани щомісяця.

Щодо того, скільки триватиме війна, то, за словами представника ГУР МО, є кілька основних версій.

“11 вересня в Росії єдиний день голосування. До цієї дати прив’язують можливість проведення референдуму або інших заходів на окупованих територіях. 7 жовтня день народження Путіна, йому 70 років і всі будуть говорити про те, що військові захочуть зробити йому подарунок. Під кінець року, взимку буде холодно, і кажуть, що Україна піде на переговорний процес”, – зазначив він.

За словами Скібіцького, різні кола намагалися переконати Путіна не починати війну, але це не вдалося. Він планує керувати Росією до кінця своїх днів, від сценарію “наступник” президент РФ давно відмовився.

Агентство Телевидения Новости