Безпека під час війни – поліція разом з енергетиками провели урок для школярів

В Індустріальному районі Харкова фахівці «Харківобленерго» спільно з офіцерами патрульної поліції провели урок з безпечного поводження під час воєнного стану для учнів та їх батьків.

Енергетики в доступній ігровій формі познайомили юних слухачів з основними правила електробезпеки. Унаслідок численних обстрілів на вулицях міста можуть знаходитися обірвані проводи електромереж та зруйноване енергообладнання. Тому дітям та дорослим вкрай важливо усвідомлювати небезпеку та розуміти як себе поводити в таких ситуаціях. Співробітники енергокомпанії попередили, до обірваного проводу не можна підходити на відстань ближче восьми метрів. Виходити із зони ураження слід «гусячим» кроком, переставляючи ноги одну біля одної.

Під час освітнього заходу учні познайомилися з попереджувальними знаками, навчилися робити штучне дихання «потерпілому» від ураження електричним струмом, відповіли на численні питання щодо безпечного поводження з електроприладами у побуті та біля енергооб’єктів на вулиці.

Не менш пізнавальними були виступи офіцерів патрульної поліції. Правоохоронці розповіли про заходи безпеки у разі знаходження вибухонебезпечних предметів та ворожих обстрілів.

Патрульні нагадали дорослим про необхідність дотримання правил дорожнього руху та основні вимоги перетину блок-постів.

Під час уроку на випадок повітряної тривоги було передбачено безпечне перебування всіх присутніх у бомбосховищі школи.

«Запобігання дитячого травматизму, безпека дитини, її уміння захистити себе у навколишньому середовищі – це важливе питання. У зв’язку з військовими діями ця проблема на першому місці в державі, адже здоров’я кожної дитини – майбутнє нашої нації», – підкреслила головний спеціаліст управління освіти адміністрації Індустріального району Харківського міської ради Олена Дворник.

Агентство Телевидения Новости