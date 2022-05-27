Нічний обстріл Люботина – горів гуртожиток спеціалізованої школи-інтернату

О 00:22 вогнеборці 48-ї ДРПЧ виїхали на пожежу в гуртожитку спеціалізованої школи-інтернату на території Люботинської громади.

Внаслідок обстрілу та пожежі зруйновано частину триповерхової будівлі гуртожитку та пошкоджено 2 автівки, що стояла поруч. Площа горіння склала 150 кв. метрів.

Аби загасити полум’я повністю рятувальникам знадобилось 3 години. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

Агентство Телевидения Новости