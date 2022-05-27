Московський проспект done. У Харкові міняють таблички

У Харкові демонтують старі адресні таблички на колишньому Московському проспекті, перейменованому на честь Героїв Харкова. Процес показало Суспільне.

Нагадаємо, 11 травня депутати міськради прийняли рішення про зміну 4 топонімічних назв, пов’язаних з агресором

Московський район – Салтівський район;Московський проспект – проспект Героїв Харкова;Білгородське шосе – Харківське шосе;Білгородський узвіз – вулиця Героїв Рятувальників.

Агентство Телевидения Новости