У російських загарбників на Харківському напрямку почалися масові бунти

Цілі підрозділи відмовляються йти у наступ.

Про це свідчить нова телефонна розмова окупантів, яку вдалося перехопити СБУ.

«Опять бунт, на*уй! Как я понял, личный состав… весь. Практически все!» – розповідає своїм командирам загарбник, який воює на сході України.

Судячи з розмови, що це вже не перший подібний випадок у цьому полку. І щоб хоч якось приборкати попередній взвод «бунтівників», їх «посадили на підвал».

Та, як чуємо, це не дуже допомогло.

Якщо ж окупанти таки змусять «відказників» йти у наступ, СБУ нагадує про гарячу телефонну лінію 2402. Телефонуйте на неї, щоб здатися в полон і зберегти життя.

Працює як для російських, так і для українських номерів.

Агентство Телевидения Новости