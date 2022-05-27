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У харківському метро відкриють додаткові вестибюлі для укриття

У харківському метро відкриють додаткові вестибюлі для укриття

У Харківському метрополітені у суботу, 28 травня, відновлять роботу ще десять вестибюлів.

Як повідомили на підприємстві, загалом завтра буде відкрито 39 з 50 вестибюлів. З їх переліком можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, що станції метро можна і потрібно використовувати у якості сховища.

«Не нехтуйте сповіщеннями про повітряну тривогу та прямуйте у найближче укриття. Бережіть своє життя та свої близьких!» – зазначили у Харківському метрополітені.

Агентство Телевидения Новости

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