Прокуратура Новобаварського району задокументувала наслідки обстрілу гуртожитку

4 березня 2022 року російські військові обстріляли гуртожиток у Новобаварському районі Харкова. За цим фактом порушення законів та звичаїв війни розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 КК України.

З метою збирання доказів воєнних злочинів прокурори Новобаварської окружної прокуратури Харкова провели додатковий огляд місця події, допитали низку потерпілих, свідків та очевидців.

За результатами огляду будуть призначені відповідні експертизи та визначено суму збитків, завданих збройною агресією російських військовослужбовців.

Агентство Телевидения Новости