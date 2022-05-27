В Харківській області ворог ремонтує залізницю для покращення логістичного забезпечення військ

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 27 травня. 93 доба війни.

Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території білорусі.

На Слобожанському напрямку активних наступальних дій ворог не проводив, намагається утримати займані позиції та не допустити подальше просування українських підрозділів у напрямку державного кордону. Продовжує систематичні обстріли населених пунктів, руйнування цивільної інфраструктури та здійснює дистанційне мінування ймовірних маршрутів висування підрозділів наших військ.

З метою покращення логістичного забезпечення військ ворог намагається відновити пошкоджену залізницю. Зокрема, на тимчасово зайнятих територіях Харківської області, окупанти залучають підрозділи 29 окремої залізничної бригади зі Смоленська із спеціальною технікою та обладнанням для ремонту залізничної інфраструктури.

На Слов’янському напрямку окупанти наступальних дій не проводили. Ворог обстрілював з артилерії населені пункти Святогірськ, Богородичне та Вірнопілля. Крім того, російські загарбники застосували авіацію для ударів по Слов’янську та Довгенькому.

На Херсонщині винищувачем МіГ-29 Повітряних Сил Збройних Сил України збито ворожий винищувач Су-35.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости