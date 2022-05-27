На Харківщині збили російський бойовий вертоліт Ка-52 «Алігатор»

Сьогодні військовослужбовцями зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 95 окрема десантно-штурмова бригада Збройнi Сили України було збито черговий бойовий вертоліт російських окупантів Ка-52 «Алігатор». Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Ворожий гвинтокрил знищено в районі Харківщині із застосуванням переносного зенітно-ракетного комплексу «Перун».

На бойовому рахунку воїнів ДШВ ЗС України це вже 67 повітряна ціль.

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