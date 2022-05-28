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ДБР викрило харків’янку, яка за гроші обіцяла «відмазати» призовників від мобілізації

ДБР викрило харків’янку, яка за гроші обіцяла «відмазати» призовників від мобілізації

Працівники Теруправління ДБР Полтави затримали у Харкові місцеву мешканку, яка обіцяла призовнику за хабар уникнути військової служби. В «пакет послуг» також входило отримання документів, які б дозволили виїхати з країни під час воєнного стану.

Як встановили оперативники ДБР, вартість послуги жінка оцінила в 220 тисяч гривень. За ці гроші вона обіцяла, користуючись своїми зв’язками у одному із військкоматів, допомогти оформити документи з непридатності громадянина за станом здоров’я для служби в ЗСУ. Також зловмисниця гарантувала, що з отриманими документами можна безперешкодно залишити Україну в умовах воєнного стану.

Слідчі ДБР затримали жінку під час отримання грошей.

Наразі затриманій повідомлено про підозру  за фактом зловживання впливом (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Крім того, встановлюються інші можливі співучасники злочину.

Процесуальне керівництво здійснює спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил та Харківська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері.

Агентство Телевидения Новости

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