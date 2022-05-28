Російські військові почали гвалтувати жінок у Бєлгородській області, – СБУ

У прикордонній з Україною Бєлгородській області, яка використовується як перевалочний пункт рашистів, значно побільшало заяв про зґвалтування.

Про це свідчить нова телефонна розмова загарбників, яку вдалося перехопити СБУ.

«У нас в прокуратуре столько заявлений об изнасиловании… На територии Валуйки, Уразово, Вейделевка», – розповідає дружина російського окупанта.

За її словами, випадки зґвалтування почастішали з прибуттям на ротацію російських солдатів з інших регіонів.

«Мама говорит, там и Владивосток приехал к ним, Ханты-Мансийск, Хакасия…», – уточнює жінка.

Вона переказує історію про дівчину, для якої знайомство з військовим рф перетворилось на зґвалтування п’ятнадцятьма солдатами.

Агентство Телевидения Новости