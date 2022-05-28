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Мінус 2 танки, 2 БМД та вантажівка з боєкомплектом – перші результати роботи гаубиць CAESAR

Мінус 2 танки, 2 БМД та вантажівка з боєкомплектом – перші результати роботи гаубиць CAESAR

Українські воїни-артилеристи угруповання Об’єднаних сил добре освоїли французькі САУ на колісному шасі «CAESAR» і ефективно нищать російських окупантів.

Три бойові екіпажі зі складу окремої артилерійської бригади «Запорізька Січ» нанесли вогневе ураження по противнику 155-мм снарядами, повідомляє Генштаб ЗСУ.

«Все швидко і чітко. Прибули на позицію, …50 сек – «До бою», дальність – 22110 метрів, 4-5 пострілів за хвилину, 55 сек «Відбій», зникли!

Результат – два танка, дві БМД, вантажівка з боєкомплектом російських воєнних злочинців відправились услід за російським воєнним кораблем», йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

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