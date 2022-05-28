Поділіться речами та продуктами: у Харкові організували пункти прийому допомоги

Пункти прийому допомоги харків’янам, а також вимушеним переселенцям, які втратили житло через обстріли міста, відкрили у Харкові.

Як повідомила заступник міського голови з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення Світлана Горбунова-Рубан, пункти працюють у районних територіальних центрах надання соціальних послуг. Також передати необхідне можна до Харківського центру реінтеграції безпритульних.

«Ви можете принести на допомогу харків’янам одяг, предмети побуту, домашнє начиння тощо. Ми пам’ятаємо досвід роботи та наскільки це було важливо, коли допомагали з речами переселенцям із Луганської та Донецької областей. Просимо всіх небайдужих приєднатися до цієї важливої ​​та доброї акції», – наголосила віцемер.

Агентство Телевидения Новости