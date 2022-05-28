Золочів знову обстріляли “Ураганами” та “Смерчами”

Російські війська вдарили по селищу Золочів системами “Ураган” та “Смерч” вдень 28 травня. Уламки снарядів зачепили 50-річного чоловіка та 62-річну жінку, які у момент обстрілу перебували на вулиці.

Обстріляли селище близько 14:00, повідомив Суспільному очільник місцевої громади Віктор Коваленко. Снаряди падали поміж приватних будинків, один з них — пробив дах, залетів до кухні та не розірвався.

Усього, за словами Коваленка, під час обстрілу пошкоджені чотири оселі в Золочеві.

Агентство Телевидения Новости