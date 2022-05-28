Під Харковом чоловік пішов по гуманітарку та загинув від обстрілу окупантів

27 травня 2022 року прокурори Харківської окружної прокуратури Харківської області спільно зi слідчими СУ ГУНП в Харківській області здійснили виїзд до селища Коропи Харківського району для фіксації обстрілів російських окупантів.

Встановлено, що 21 квітня 2022 року у вказаному сeлі під час артилерійського обстрілу військовими РФ загинув 32-річний чоловік, який прямував за гуманітарною допомогою для своєї родини. Внаслідок отриманих травм він загинув на місці. Через постійні артилерійські обстріли родичі вимушені були поховати загиблого на подвір’ї домоволодіння.

Агентство Телевидения Новости