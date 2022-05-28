Окупанти перекидають залізницею озброєння та військову техніку з території рф в район Куп’янська

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 28 травня. 94 доба війни.

Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території білорусі. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває два носії крилатих ракет морського базування типу «Калібр».

На Харківському напрямку ворожі підрозділи зосереджують основні зусилля на утриманні зайнятих позицій та недопущенні подальшого просування наших військ, триває інженерне обладнання позицій у районі західніше населеного пункту Козача Лопань.

На Слов’янському напрямку угруповання військ противника вживає заходів для поновлення наступу на окремих напрямках. Ворог продовжує перекидання залізницею озброєння, військової техніки та інших матеріальних засобів з території російської федерації в район Куп’янська Харківської області.

Після проведення дорозвідки безпілотними авіаційними комплексами обстріляв з артилерії позиції наших військ у районах населених пунктів Нова Дмитровка, Велика Комишуваха, Довгеньке, Діброва та завдав авіаційного удару вертольотами у районі населеного пункту Довгеньке.

За підтримки артилерії ворог намагався розвинути наступальні дії в районі населеного пункту Пасіка, успіху не мав, відійшов.

На Донецькому напрямку агресор веде активні бойові дії на Лиманському, Сєверодонецькому, Бахмутському, Курахівському та Авдіївському напрямках. Основна мета – оточення наших військ у районах міст Лисичанськ і Сєверодонецьк та вихід на адміністративний кордон Луганської області.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости