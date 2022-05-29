В Україні очікують дворазового зниження розміру зарлат

Зарплати в Україні цього року можуть знизитися вдвічі. Але довго так не триватиме. Після стрімкого падіння вони знову почнуть рости. Причому зростати не менш стрімко. Взагалі, вже з наступного року, українська економіка зростатиме найшвидше в Європі.

Такий сміливий прогноз щодо стану української економіки та зарплат у країні дав відомий український економіст Михайло Кухар.

До війни середня зарплата в Україні становила 615 доларів, а в Києві – 925 доларів, каже економіст. З початком війни, звичайно, виплати майже скрізь скоротилися, і показник середньої зарплати дуже сильно просів.

“Ми не очікуємо, що середня зарплата впаде менше ніж 400 доларів”, – обережно прогнозує Кухар.

Хоча і зниження до 400 доларів означатиме більш ніж дворазове просідання в столиці і більш ніж півторакратне зменшення в середньому по країні.

Проте вже з 2023 року економіст прогнозує стрімке зростання зарплат і добробуту українців. Це, перш за все, буде пов’язане із закінченням війни (чомусь Михайло Кухар переконаний, що війна закінчиться неодмінно у 2022, – авт.). Ну, і друга велика причина майбутнього економічного зростання – це колосальна сума в 200 мільярдів доларів, яка нам дістанеться на відновлення країни.

“Ми ніколи у своїй історії зовнішніх інвестицій більше 10-15 млрд не бачили. 200 млрд за три роки – це рівень прямих іноземних інвестицій, наприклад, у Китай. Україна ніколи ще не бачила таких грошей. Це не може не призвести до фантастичного зростання життєвого рівня та ірраціонально завищеного рівня зарплат в Україні. Я не знаю, як поляки, але те, що у нас вся Молдова працюватиме на Великому будівництві-2 з 23 по 25 рік, у цьому я не маю жодних сумнівів”, – поділився Кухар.

Агентство Телевидения Новости