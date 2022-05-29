Ціни на бензин можуть почати знижуватися: експерти назвали умову

Нестача палива в Україні призвела до того, що на заправках можна побачити надхмарні ціни на бензин. Проте експерти впевнені, що так довго продовжуватися не може, а ціни підуть униз.

Про це LB.ua розповіли експерти ринку палива Сергій Куюн та Геннадій Кобаль.

Зокрема, Кобаль зазначив, що ціни на бензин у 60-70 гривень за літр автоматично призведуть до помітного зростання цін на все, що пов’язано з перевезеннями. Він вважає, що люди можуть його купувати, щоб відчувати себе у безпеці, але економіка та бізнес у таких умовах працювати не зможуть.

Куюн додав, що ціни на бензин можуть піти вниз, коли пропозиція перевищить попит.

“Достатньо висока ціна не дає робити великі запаси або кататися без діла. Особливо з урахуванням того, що більшість за цей час багатшими не стали”, – сказав він.

За словами експерта, в ідеальних умовах пропозиція на ринку може перевищити попит вже протягом наступного тижня . Це призведе до того, що АЗС почнуть формувати запаси, а коли зможуть накопичити палива хоча б на тиждень, ціна піде вниз, оскільки трейдерам потрібні оборотні кошти.

Куюн наголосив, що варто також не забувати, що в країні йде війна, а тому форс-мажорів виключати не варто.

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