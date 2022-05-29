На Харківщині окупанти знищили сонячну електропідстанцію.

Російскі вйська нанесли удари двома ракетами типу “Іскандер” по місту Мерефа Харківської області зі сторони Бєлгорода.

Як повідомив голова Мерефянської громади Веніамін Сітов, ворог наніс напередодні три удари, в ніч на 28 – ще два. Постраждалих та загиблих немає.

– На місці удару утворилися вирви 11 метрів діаметром та шість метрів завглибшки,- розповідає завідуючий станцією Володимир Рончаковський. – Залишились які-то панелі, які-то трансформатори, але станція повністю вийшла з ладу

Цю електростанцію побудували на колишньому сміттєзвалищі за кредитні гроші. Вона встигла попрацювати усього півтора року.

Агентство Телевидения Новости