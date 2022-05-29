Тимошенко: Тарифи на газ та опалення для населення на час війни залишаться без змін

Вартість газу та опалення для населення не буде змінюватися, поки триває війна. Різницю між існуючим тарифом і ринковою ціною підприємствам теплокомуненерго відшкодує держава. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Відповідні механізми покриття різниці у ціноутворенні розглядалися на селекторній нараді за участі НАК «Нафтогаз», першої віцепрем’єр-міністерки – міністерки економіки Юлії Свириденко, міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова, виконавчого директора Асоціації міст України Олександра Слобожана, очільників обласних військових адміністрацій та мерів міст.

Напрацьовані варіанти компенсації будуть запропоновані на розгляд парламенту.

«Основна мета законопроєкту, який зараз розробляється, – збереження чинних тарифів на газ та тепло для населення як мінімум на час війни», – зазначив заступник керівника ОП.

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко повідомив, що у звільнених від російських окупантів районах Київщини завершили відновлення електро- та газопостачання.

Агентство Телевидения Новости