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Харківська область виявилася «найтривожнішою» в Україні

Харківська область виявилася «найтривожнішою» в Україні

У Харківській області за час вторгнення росії сигнали повітряної тривоги лунали найчастіше. А у Луганській області «тривога» фактично не припиняється. Скільки часу у кожному регіоні слухали повітряну тривогу протягом трьох місяців – показала компанія Top Lead у своєму Telegram-каналі UA War Infographics.

«Не дивлячись на те, що 35% ракет Україна збиває, не ігноруйте сповіщення про повітряну тривогу!», йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

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