В окупованій Боровій в обігу почали з’являтися російські рублі

Станом на 29 травня 2022 року Борівська селищна територіальна громада тимчасово окупована російськими військами. Керує громадою російський військовий комендант, якому допомагають місцеві колаборанти.

Бойові дії на території Борівщини наразі не ведуться, але останніми днями борівчани чують звуки вибухів з боку Куп’янська, Лиману та інших населених пунктів, де точаться бої.

У деяких населених пунктах громади в різній кількості перебувають російські військові. За даними аеророзвідки, найбільше зосередження живої сили та техніки противника спостерігається на сході та півдні громади у селах, які територіально наближені до Луганської і Донецької областей.

У Боровій, Підлимані, Новоплатонівці, Богуславці окупанти активно шукають працівників залізниці, хочуть відремонтувати новоплатонівський залізничний місток та відновити залізничне сполучення Куп’янськ – Святогірськ для своїх військових цілей.

У селах громади рашистам прислужують деякі місцеві мешканці з числа маргіналів. Окупанти надають їм зброю, певні повноваження та ілюзію влади, щоб контролювати місцеве населення. Користуючись цим, маргіналізовані елементи грабують хати своїх односельців, забирають автотранспортні засоби, хизуються викраденими речами та одягом та вдягають у них своїх дітей.

Є інформація, що староста найбільшого за кількістю населення старостинського округу Борівської громади також пішла на співпрацю з окупантами. Ходить по домівках місцевих жителів разом з рашистами, веде перепис населення, допомагає російським військовим із розселенням у селі, надає інформацію про місцевих мешканців та навіть пиячить з окупантами. Нагадаємо, що в Україні за колабораціонізм передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на різний термін, аж до пожиттєвого.

Жителі Борівщини в умовах окупації залишаються без мобільного зв’язку та інтернету. У деяких населених пунктах досі немає електроенергії. Перевести гроші в готівку також неможливо. Магазини і аптеки працюють. Поступово в обігу, наряду з гривнею, почали з’являтися російські рублі.

Агентство Телевидения Новости