Руйнівний удар «Урагану»: мешканці гуртожитку на Баварії дивом вижили

5-поверхова будівля на Баварії, гуртожиток, де люди поступово приватизували кімнати. На кожному поверсі – загальна кухня. Саме сюди 4 березня влучив снаряд від російського Урагану. Результат – пробито кілька поверхів, руйнаціi зазнали усі кімнати поряд. Вікна вилетіли з першого по п’ятий поверхи. Зараз на місці працює прокуратура.

Андрій Огородніков, заступник керівника Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова

01-30 Пошкодження різні. Наприклад, у сусідній кімнаті відсутня балконна рама, вікна, пошкодження вплинули на конструкцію міжкімнатних стін. Є пошкодження стелі. Все це зараз фіксуємо під протокол місця події.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 438 ККУ «порушення законів та звичаїв війни військовослужбовцями рф. Жертв та постраждалих дивом вдалося уникнути – усі мешканці були або в підвалі або на нижніх поверхах.

Ігор, мешканець будинку

Взрыв большой. Потом увидели огонь и я мгновенно выскочил в коридор. Повылетали стекла. Оно летело все в нас. Микроволновки, печки – все летело оттуда, от окон. Все вылетели в коридор, а потом пошли сюда подниматься, смотреть. В тот момент нас только поцарапало стеклами летящими и все. Мы были на 2 этаже, а прилетело в крышу 5го. Нормально. Живые, здоровые.

У Ігоря міцні нерви. Минуло майже три місяці, а Ніна, яка в момент вибуху разом із сином знаходилася в підвалі, досі не може стримати сліз, коли згадує той день.

Ніна, мешканка будинку

Когда взрыв был – у нас тут был стол. Я как раз заставила сына поесть, он не хотел никак. Это было в 5 часов. И потом все начали бежать, все кричат. И представьте – людей много, и пожилые… Мы в таком шоке были. А потом прибежали ребята и сказали – никуда ни в коем случае не бегите, здесь сидите. Страшно было, мы думали вообще все валится. Все сыпется, штукатурка. И грохот. До этого были взрывы, мы различали. А это непередаваемо, господи помилуй.

Під час розбирання завалів було знайдено фрагмент боєприпасу реактивної системи залпового вогню «Ураган» – того самого снаряду, який, попередньо, й зруйнував будинок.

Андрій Огородніков, заступник керівника Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова

Зараз обстановка надає нам змогу здійснювати огляди з залученням експертів та інших фахівців. Ми проводимо огляди щоденно. За останні 2 дні ми провели 49 оглядів, опитали 55 потерпілих та 9 свідків.

Коли у березні та квітні Харків обстрілювали щодня, правоохоронці виїжджали на місця для фіксації руйнувань майже відразу після вибухів. Зараз вже мають змогу працювати хоча б відносно у тиші.





Агентство Телевидения Новости