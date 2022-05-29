В Харкові затримано шанувальницу «руського міра»

Сьогодні вдень громадяни повідомили на лінію 102 про жінку, яка неодноразово негативно висловлювалась в бік українських захисників та прославляла «руський мір». Про це повідомляє пресслужба УПП Харківської області.

Патрульні негайно прибули на місце аби перевірити інформацію. В телефоні у громадянки правоохоронці виявили фото зруйнованої інфраструктури міста, а також її висловлювання про те, що начебто українці самі обстрілюють свої міста. Сама вона не заперечувала своєї позиції.

Під час перевірки патрульні встановили, що жінка не так давно повернулася із-за кордону, де відвідувала декілька країн, зокрема росію.

Надалі для детальної перевірки громадянку доставили до відділення поліції.

«Створення безпечного середовища — наша спільна відповідальність. Це про постійну співпрацю поліції з громадою, що має назву Community Policing. Розповідаємо на конкретному прикладі, як це працює та допомагає країні на шляху до перемоги. Дякуємо громадянам за пильність», йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости