З харківської лікарні втекла 17-річна дівчина

Харківським районним управлінням поліції № 3 ГУНП в Харківській області встановлюється місцезнаходження Аліси Субботіної, 2005 року народження. Дівчинка 29 травня втекла з Обласної дитячої клінічної лікарні № 1, повідомляє пресслужба ГУНП Харківської області.

Її прикмети: зріст 160 см, худорлява, темне волосся по плечі, на нижній щелепі повʼязка після операції.

Була одягнена у зелену футболку, темні зелені штани.

Правоохоронці просять повідомити будь-яка інформація про розшукувану за телефонами 0509536899 або 102.

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