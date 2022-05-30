Путін помер, а Кремль використовує його двійників, — британські ЗМІ

Одночасно декілька британських таблоїдів написали про смерть Володимира Путіна, що сколихнуло інформаційний простір.

Топчиновники, за словами журналістів, побоюються, що смерть Путіна може спровокувати державний переворот і спричинить виведення ЗС РФ з території України.

Президент Росії Володимир Путін міг померти, а Кремль, замовчуючи інформацію від суспільства, використав на публіці двійників. Про це пише британський таблоїд Daily Star із посиланням на свої джерела в розвідувальному управлінні MI6.

Журналісти зазначають, що останнім часом у західних ЗМІ почала з’являтися інформація про те, що Володимир Путін смертельно хворий.

За словами інсайдерів, топчиновники в Кремлі в разі смерті президента РФ замовчуватимуть цю інформацію місяцями та використовуватимуть на публіці двійників лідера Росії для того, щоб якомога довше залишатися при владі. Розвідники не відкидають, що оприлюднення даних про смерть Володимира Путіна може призвести до перевороту всередині країни та небажання російських військовослужбовців продовжувати повномасштабну війну в Україні.

“Є ймовірність, що він уже мертвий. Це неможливо точно знати. Путін використав двійників у минулому, коли були проблеми зі здоров’ям, і Кремль міг робити це зараз… Справжній страх (лояльних до Путіна топчиновників — ред.) полягає в тому, що як тільки буде оголошено про його смерть, у Кремлі може статися переворот, а російські генерали захочуть вивести війська з України”, — розповідають британські розвідники в коментарі журналістам.

Співрозмовники впевнені, що офіційне підтвердження смерті Путіна зробить низку топчиновників “безпорадними та вразливими”, тому вони зацікавлені в тому, щоб президент РФ завжди з’являвся на публіці.

Британське видання The Mirror, у свою чергу, стверджує, що в російського лідера діагностована важка форма онкології. Співрозмовники журналістів із ФСБ розповідають, що після підтвердження діагнозу медики зробили прогноз — Володимиру Путіну залишилося жити не більше 2-3 років.

За словами російського силовика, президент РФ останнім часом страждає від сильного головного болю, і в нього некотрольовано можуть трястись руки. Перед зверненням до народу чи виступу на ТБ, як стверджують джерела, Володимиру Путіну готують промову з написаним великими літерами текстом.

Агентство Телевидения Новости