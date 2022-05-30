Через обстріли знову горіли Циркуни та інші передмістя Харкова

За добу з 29 по 30 травня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 18 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж — 8, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами — 6, пожеж, що сталися з інших причин — 2, 4 — для надання допомоги населенню, 6 — інші виїзди.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Харківському (4), Чугуївському (1) та Ізюмському (1) районах області. Постраждали приватні будинки, господарчі споруди, гаражі, автомобілі, газовий трубопровід, тощо

.Близько 19:00 ворог завдав обстрілів по Циркунівській громаді Харківського району. Через це загорівся приватний будинок, гараж та автомобіль на площі 450 м.кв.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби ліквідовано 99 ворожих боєприпаси.

Агентство Телевидения Новости